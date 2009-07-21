«Укрзализныця» отмечает рост спроса на дневные поезда

«Укрзализныця» отмечает популярность среди пассажиров дневных ускоренных поездов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Ивана КАРПЯКА.

«Дневные ускоренные поезда прижились и имеют значительный спрос у пассажиров», - сообщил он. По его словам, их средняя наполненность составляет до 90%.

На сегодня доля дневных поездов среди всех поездов внутригосударственного сообщения составляет 10%. Они курсируют в направлении Днепропетровска, Харькова, Хмельницкого, Могилев-Подольского и других городов.

В рамках подготовки к проведению Евро-2012 «Укрзализныця» планирует дополнительно ввести дневные ускоренные поезда в направлении Донецка, Львова, Харькова, Киева, то есть создать сообщение с теми городами, где будут проходить матчи чемпионата.