Авторынок России в 2009 году снизится на 50-60%

Автомобильный рынок РФ уменьшится в этом году на 50-60 процентов до 1,3-1,6 миллиона машин, включая подержанные, прогнозирует PriceWaterhouseCoopers, сообщает Рейтер.

Продажи легковых машин за полгода рухнули в России на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне 2009 года - на 56 процентов, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

Министерство промышленности РФ ранее прогнозировало снижение продаж автомобилей за этот год на 60 процентов.

В числе основных причин падения спроса на машины эксперты называют вызванные кризисом проблемы с получением и дороговизну потребительских кредитов, посредством которых еще летом прошлого года продавался каждый второй автомобиль.

В первом полугодии 2009 года впервые за семь лет выросла рыночная доля автомобилей российского производства как в количественном, так и в денежном отношении, отмечает PriceWaterhouseCoopers. В 2008 году их доля на рынке составляла 40 процентов в штуках и 25 процентов в деньгах, а в первом полугодии 2009 года она выросла до 52 процента в штуках и 35 процентов в деньгах.

Основные причины, по мнению PriceWaterhouseCoopers - повышение таможенных пошлин на иностранные автомобили, девальвация рубля, льготное кредитование автомобилей российского производства, снижение импортных пошлин на автокомпоненты для них.

Но в 2009 году производство в России падает катастрофическими темпами. В первом полугодии российские заводы, выпускающие иномарки, снизили производство на 53 процента, традиционные российские производители - на 65 процентов. Общий объем производства в первом полугодии составил 287.000 машин.

Между тем, эксперты PriceWaterhouseCoopers считают, что в 2011 году производство автомобилей в России вернется на уровень 2008 года и составит 1,5 миллиона автомобилей, а к 2013 году превысит 2 миллиона штук.