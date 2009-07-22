Apple удивила рынок ростом квартальной прибыли

Компания Apple объявила во вторник, 21 июля, о росте квартальной прибыли на 15% за счет продаж iPhone и компьютеров Macintosh , что значительно превзошло самые оптимистичные ожидания депрессивного рынка и собственный прогноз компании.

Чистая прибыль компании составила 1,23 миллиарда долларов или 1,35 доллара на акцию против 1,07 миллиарда долларов или 1,19 доллара на акцию в апреле-июне 2008 года.

За три месяца объем продаж iPhоne вырос в семь раз к уровню третьего квартала 2008 финансового года - до 5,2 миллиона смартфонов, компьютеров Macintosh было продано за этот же период 2,6 миллиона, что на 4% выше квартального показателя к году.

Уолл-стрит отреагировала ростом акций Apple на 2,5% - до 155,28 доллара за акцию за первый час после объявления итогов третьего квартала финансового года, результаты которого и оказались значительно выше соспоставимых трех месяцев минувшего года, когда американская экономика еще не вошла в рецессию, передает РИА "Новости".