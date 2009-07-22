НКРС: мобильные телефоны не подорожают

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) отвергает прогнозы экспертов рынка о возможном повышении цен на мобильные телефоны в связи введением базы кодов IMEI в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«НКРС ответственно заявляет: повышение цен на мобильные телефоны не связано с введением базы кодов IMEI в Украине», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, НКРС отмечает, что, «к возможному, как прогнозируют эксперты рынка, повышению цен на аппараты мобильной связи», ни НКРС, ни Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) «не имеют никакого отношения».

По данным НКРС, информация о подорожании мобильных телефонов, распространенная некоторыми СМИ, что «якобы связано с введением в нашей стране обобщенной базы кодов IMEI не отвечает действительности».

«Полная ответственность за повышение цен на мобильные телефоны возлагается на их реализаторов», - отмечается в сообщении.

В НКРС считают, что введение базы кодов IMEI в Украине является шагом в направлении цивилизованного рынка, и «основными заданиями нововведения является защита украинского рынка от некачественных и неразрешенных к применению» в Украине мобильных телефонов, остановка ввоза контрабандного товара, уменьшение краж мобильных телефонов, а также защита прав пользователей мобильных телефонов и услуг мобильной связи.

При этом, по данным НКРС, программа введения базы кодов IMEI финансируется исключительно за счет средств УГЦР.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.