«Киевстар»: со II полугодия изменен метод учета абонентов

Оператор мобильной связи "Киевстар" объясняет уменьшение абонентской базы на 400 тысяч изменением со второго полугодия 2009 года методологии учета абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Со второго полугодия 2009 года «Киевстар», по решению правления компании, корректирует методологию учета своей абонентской базы. В связи с этим количество абонентов сети мобильной связи в отчетности «Киевстара» уменьшается на 398 тысяч», – отмечается в сообщении.

По данным «Киевстара», украинские операторы мобильной связи сегодня используют разные методики подсчета абонентских баз, при этом «Киевстар» пользуется методологией, которая «позволяет в отчетности отражать количество активных абонентов максимально точно». В частности, «Киевстар» учитывает активных абонентов только по результатам их 3-месячной активности, в то время как другие операторы делают это по результатам 6- даже 12-месячной активности.

Как отметили в «Киевстаре», ранее существовавшая методология учета абонентов, которую компания использует с 1999 года, не предусматривала наличия одной из категорий абонентов, которая возникла только в 2007 году, после введения практики информационных SMS-рассылок абонентам от оператора.

Поэтому, по данным «Киевстара», для еще более реалистичной картины учета количества активных абонентов со второго полугодия 2009 года «Киевстар» вносит корректировку в методологию учета своей абонентской базы. Теперь те абоненты предоплаченной связи, активность SIM-карт которых на протяжении последних 3 месяцев была ограничена только приемом информационных SMS-сообщений от оператора, не будут учитываться как активные при подсчете абонентской базы.

В связи с этим, по данным пресс-службы, в отчетности «Киевстар» будет отражено уменьшение количества абонентов сети мобильной связи на 398 тысяч. Количество абонентов компании будет откорректировано единоразово – январем 2009 года.

С учетом корректировки методологии подсчета абонентской базы по результатам первого полугодия 2009 года количество абонентов сети движимой (мобильной) связи «Киевстар» составляет 22 млн. 224 тыс. человек.

Справка УНИАН. При подсчетах абонентской базы «Киевстар» использует методологию, принятую во всех компаниях международной телекоммуникационной группы Telenor Group, работающих в 14 странах мира (основной акционер «Киевстара» владеет 56,5% акций). Согласно этой методологии, активными абонентами считаются все контрактные абоненты, с которыми заключены действующие договоры, а также абоненты предоплаченной связи, которыми на протяжении последних трех месяцев были использованы услуги сети «Киевстар» (звонки, SMS, MMS, др.) или совершено пополнение счета. Если же по SIM-карте абонента предоплаченной связи не было совершено ни одного из этих действий на протяжении последних трех месяцев, он не учитывается при подсчете количества активных абонентов сети «Киевстар».

Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,22 млн. человек по состоянию на 1 июля 2009года). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.