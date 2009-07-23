СБУ возбудила уголовное дело о присвоении стратегических объектов

Сотрудниками СБУ разоблачен факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь», что создает угрозу невозможности поставок авиационного топлива аэропорту, а также предпосылки для невозможности заправки самолетов во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области, путем заключения незаконных соглашений купли-продажи коммерческой структурой “Кребо” и подконтрольных ей предприятий, аэропорт Борисполь потерял право собственности на 26 объектов имущественного комплекса состава централизованной заправки самолетов (ЦЗС).

В их числе, в частности, административно-производственный и бытовой корпус, трансформаторная подстанция, площадки для стоянки топливно-заправочной техники и автомобилей, автомобильные дороги, резервуарный парк и пункт принятия авиатоплива, насосная станция и внутрискладские технологические трубопроводы, системы узлов, газоснабжения и сети электроснабжение склада ЦЗС, контроля автоматики и тому подобное.

Отчуждение стратегического имущества происходило при участии служебных лиц государственных учреждений, а также при содействии частного нотариуса в городе Кременчуг Полтавской области, который в нарушение законодательства, удостоверял соглашения купли-продажи недвижимости как движимого имущества. Также частный нотариус удостоверял соглашения купли-продажи недвижимости на основании решения третейского суда при отсутствии отдельного постановления суда первой инстанции, что является неотъемлемым условием при осуществлении подобных операций.

В дальнейшем схема отчуждения государственного имущества осуществлялась путем использования основанных злоумышленниками семнадцати подконтрольных коммерческих структур, через которые в конечном итоге, стратегическое имущество оказалось в собственности оффшорной компании, созданной по законодательству Кипра.

Согласно предварительным расчетам, только из-за незаконно присвоенного имущества государство потеряло свыше 30 млн. грн., что не учитывает недополучения прибылей за использование отмеченного имущественного комплекса аэропорта “Борисполь”.

Следователями ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), в рамках которой проведен ряд обысков офисов коммерческих структур в Киеве, Кременчуге и Борисполе. В ходе упомянутых обысков были изъяты документы, которые подтверждают факты незаконного завладения имущественным комплексом склада ЦЗС аэропорта.

Наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 июля, с 11.00 Служба безопасности Украины проводила обыск в помещениях ЗАО «Кребо» и ЗАО «Нефтехимик» в Кременчуге (Полтавская обл.). Также люди в черных масках сломали двери офиса по улице Жадова, 4, где размещены офисы ЗАО «Нефтехимик» и благотворительного фонда «Джерело Днипра», почетным председателем которого является экс-руководитель «Укрататнафты» Владимир МАТИЦИН.

Один из участников операции объяснил, что это представители СБУ Киева выполняют решение Бориспольского райсуда о проведении обыска.

Председатель правления ЗАО СП «Кребо» Петр СТОЛЯР заявил о попытке рейдерского захвата предприятия.

Совместное предприятие "Кребо" занимается поставками авиатоплива.

11% СП "Кребо" владеет "Укртанафта", 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.