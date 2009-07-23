Киевское метро не планирует повышать тарифы на проезд

В КП «Киевский метрополитен» пока не планируют повышать тарифы на проезд в метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе «горячей линии» в газете «Аргументы и факты в Украине» начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ.

«Мое желание повышать тариф объективно существует, но пока речь о повышении тарифа не идет, я хочу вас успокоить: пока ваш голос сильнее, чем мой», – сказал он.

По словам П.МИРОШНИКОВА, на сегодняшний день экономически обоснованным является тариф на уровне 2 грн. 50 коп. В то же время сегодня метрополитен получает за одну поездку пассажира в среднем 1 грн. 10 коп., ведь есть разовые жетоны по 1 грн. 70 коп., есть проездные, по которым стоимость одной поездки ниже. Кроме того, метрополитен бесплатно перевозит 300 тыс. льготников.

По данным П.МИРОШНИКОВА, при тарифе в 2 грн. 50 коп. метрополитен имел бы рентабельность на уровне 10% и не нуждался бы в дотациях.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, в конце 2008 года была повышена стоимость одной поездки в столичном метрополитене до 2 грн., в наземном транспорте – до 1,5 грн., если покупать билет заблаговременно в киоске, 2 грн. – если покупать его в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое состоялось при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января т.г. стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Согласно распоряжению мэрии, тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте снижены с 31 января т.г., в частности, на проезд в метро – на 30 коп. Вместе с тем, возросла стоимость проездных билетов, например, годовой проездной документ на метро, который с 4 ноября стоил 365 грн., теперь можно приобрести за 910 грн.