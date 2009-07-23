Новицкий: облигации Харьковского авиазавода начнут размещать в августе

Размещение облигаций Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (Харьковского авиазавода) может начаться в первых числах августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Он отметил, что сегодня вопрос о предоставлении разрешения на выпуск акций рассматривает Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Сегодня комиссия рассматривает документы и, я думаю, через 10 дней можно будет говорить о начале размещения», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что Харьковскому авиазаводу и киевскому заводу «Авиант» планируется выделить более 720 млн. грн. из средств «Укрэксимбанка», уставный фонд которого постановлением правительства от 17 июля т.г. был увеличен почти на 1 млрд. специально для этих целей.

Как сообщал УНИАН, правительство 17 июля с. г. приняло решение о выпуске облигаций Харьковским государственным авиационным производственным предприятием на сумму 1 млрд. 620 млн. грн. и государственным предприятием “Киевский авиационный завод “Авиант” - на сумму 858 млн. грн.

Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.