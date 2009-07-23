Инвестора нового терминала аэропорта «Львов» определит аукцион

Компания-инвестор, которая станет победителем аукциона по строительству нового терминала во львовском аэропорту, будет определен на аукционе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующее постановление Кабинета Министров Украины по вопросу привлечения инвестиций для строительства нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» принято 22 июля т.г.

Постановление предусматривает утверждение порядка проведения аукциона с привлечением инвесторов для строительства нового терминала и управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Таким образом, инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за ее средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов».

«Подобные условия привлечения инвестора для развития государственного стратегического объекта в сфере гражданской авиации впервые будут применяться в Украине и мы надеемся, что это станет успешным примером для других инвестиционных проектов, которые ожидают реализацию», – отметил заместитель министра транспорта и связи, глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

Согласно сообщению, в самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

По данным министерства, проект нового терминала, разработанный компанией «Тебодин», является мобильным и предусматривает как расширение, так и уменьшение общей площади здания с сохранением при этом необходимой пропускной способности аэровокзала – 1000 пасс./час. Возможные изменения площади терминала связаны с соответствующими изменениями его сметной стоимости.

Как сообщал УНИАН, 25 июня т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что надеется, что инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту будет определен через месяц. Генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА в мае т.г. отмечал, что ориентировочно в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.