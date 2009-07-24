Убытки ЮЗЖД в 1-м полугодии составили 174 тыс. грн.

В январе-июне т.г. на Юго-Западной железной дороге было осуществлено 94 попытки краж грузов, имущества и материальных ценностей. Общая сумма убытков составила почти 174 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году за аналогичный период на железной дороге было зафиксировано на 17 случаев расхищения больше.

Железнодорожники констатируют, что процент раскрытия преступлений сравнительно с первой половиной 2008 года увеличился на 2% и теперь составляет 73%. В этом году подразделения военизированной охраны Юго-Западной железной дороги уже раскрыли и предупредили 69 краж более чем на 140 тысяч гривень. За совершенные грабежи задержано 89 лиц. Против 42 злоумышленников возбуждено 32 уголовных дела, на 13 правонарушителей наложены административные взыскания. В 20 случаях против 31 лица в возбуждении уголовного дела отказано. Еще по 3 случаям дела переданы в местные органы власти.

Как отмечается в сообщении, чтобы предупредить несанкционированные вмешательства в работу железнодорожного транспорта работники Юго-Западной железной дороги постоянно проводят профилактическую работу.

Также сообщается, что за 6 месяцев 2009 года специализированные группы военизированной охраны железной дороги вместе с сотрудниками транспортной милиции провели 1846 оперативно-профилактических рейдов, во время которых задержали свыше 2 тысяч лиц за хождение по путям в неустановленных местах.