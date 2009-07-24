Прокуратура АРК обязала ГАИ составлять протоколы

Прокуратура Крыма требует от сотрудников Госавтоинспекции в обязательном порядке составлять административные протоколы в отношении нарушителей правил дорожного движения.

«Прокуратура требует от ГАИ обеспечить неукоснительное соблюдение закона в делах о нарушении ПДД. Это означает обеспечение полного отхода от практики, когда административное дело на лихачей автоинспекторы «шили» на основании одной или нескольких фотографий, сделанных радиолокационным видеозаписывающим измерителем скорости «Визир» без составления административного протокола», - подчеркивается в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, текстом которого располагает УНИАН.

Прокуратура подчеркивает, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, беспротокольная форма возможна только с использованием техсредств, работающих исключительно в автоматическом режиме, тогда как «Визир» «имеет ограниченные функции для автоматизации процесса измерений и не может работать без участия оператора».

«Работники ГАИ в отношении нарушителей обязательно должны составлять протоколы, используя при этом показатели «Визира» в качестве доказательств совершения правонарушения», - резюмировала прокуратура.