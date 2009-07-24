В Киеве 27-29 июля частично ограничат движение автотранспорта

УГАИ Киева предупреждает, что в связи с визитом Святейшого Патриарха Московского И Всея Руси Кирилла в Киеве 27 и 28 июля будут кратковременные ограничениях движения транспорта.

В понедельник, 27 июля, ориентировочно в половине девятого утра Святейший Патриарх прибывает в аэропорт Борисполь и далее проследует в центр Киева на Владимирскую горку. После 10 часов планируется переезд кортежа в Киево-Печерскую Лавру, а затем в 15.30 – посещение памятников Славы и жертв Голодомора. Около 17 часов состоится встреча Патриарха у Святых Врат Лавры.

Во вторник, 28 июля, ориентировочно в 13 часов запланировано посещение строительства Кафедрального собора, расположенного по адресу: Железнодорожное шоссе, 3. После чего в 17.30 Святейший Патриарх Кирилл отправится на киностудию им. Довженко.

В среду, 29 июля, примерно в половине первого дня Патриарх посетит Покровский женский монастырь, расположенный в Бехтеревском переулке. Затем в 15 часов высокий гость направится в аэропорт Борисполь.

По словам начальника столичной ГАИ Анатолия Сиренко визиты на таком высоком уровне, как правило, "сопряжены с кратковременными ограничениями движения транспорта и киевляне должны с пониманием относится к этому". А.Сиренко рекомендует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт в нарушение общепринятых правил.

Справочно: 27 июля начинается визит в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Начальной точкой визита высокого гостя станет столица Украины Киев, где он пробудет до среды. Далее запланировано посещение Донецка, Горловки, Симферополя, Севастополя, Ровно, Корца, Луцка, Владимир-Волынского, а также Почаевской Лавры.