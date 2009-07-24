В столице начал курсировать муниципальный речной трамвай

С сегодняшнего дня в столице от причала №10 Речного вокзала начал курсировать альтернативный вид общественного пассажирского транспорта – муниципальный речной трамвай. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Первыми пассажирами нового вида транспорта стали представители средств массовой информации и столичной власти. Символическую ленту в знак начала курсирования речного трамвая перерезал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, «речной трамвай» значительно улучшит транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра. Теперь жители этих районов, минуя заторы на мостах через р. Днепр в часы «пик», смогут добраться довольно комфортно и удобно с одного берега на другой за 25-30 минут.

В ближайшее время власти Киева планируют открыть 2 станции в направлении Оболони и Русановских садов, сказал Д.БАСС. По его словам, это пилотный проект, поэтому в дальнейшем, учитывая пожелание и предложения киевлян, в расписание движения и маршрут могут быть внесены изменения. Обращения будет фиксировать Служба помощи мэра киевлянам по телефону: 15-51.

Стоимость билета - 10 грн., в зависимости от пассажиропотока власти столицы обещают рассмотреть возможность снижения стоимости проезда. При этом пресс-служба КГГА приводит примеры, что стоимость одного билета на речной трамвай в Москве составляет в гривневом эквиваленте 100 грн., в Санкт-Петербурге – 40-60 грн., Будапеште и Париже – 34 грн., Амстердаме – 110 грн., а в Лондоне – 150-450 грн.

"Для всех льготников проезд будет бесплатным. При необходимости будем запускать дополнительные суда", - отметил Д.БАСС.

Он сообщил, что теплоходы будут курсировать в рабочие дни в утренние и вечерние часы «пик». Первый маршрут проходит через три станции: «Причал №10» (Почтовая площадь) – «Мост «Метро» (станция метро «Днепр») – причал «Березняки».

Утром речной трамвай будет курсировать по маршруту: в 7:00 отправление с «10 причала» (станция метро «Почтовая площадь», Речной вокзал) до станции «Березняки» (причал возле моста им. Патона); в 7:40 - от станции «Березняки» до «Моста Метро», от «Моста метро» до «Почтовой площади».

Вечером в 18:00 и в 19:00 трамвай будет отправляться по маршруту «Почтовая площадь», причал №10 – «Мост Метро» – станция «Березняки». В 19:20 и в 20:00 будет курсировать по маршруту «Березняки» – «Почтовая площадь».