Правление VW одобрило слияние с Porsche

Путь к слиянию концерна VW и компании Porsche открыт. В четверг, 23 июля, правление VW одобрило соответствующее решение, сообщает агентство dpa. Как заявил после заседания председатель правления Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), штутгарской компании гарантировано сохранение самостоятельности. По его словам, модели слияния будут обсуждать на совещании, намеченном на 13 августа.

Ранее решение о слиянии утвердило руководство Porsche. На заседании наблюдательного совета были приняты предложения его главы Венделина Видекинга (Wendelin Wiedeking) о завершении переговоров с катарской государственной инвесткомпанией Quatar Investment Authority о приобретении ею доли акций Porsche и об увеличении основного капитала на 5 миллиардов евро. Тем самым была создана основа для образования интегрированного автомобильного концерна VW - Porsche. В ходе заседания председатель правления Венделин Видекинг и финансовый директор Хольгер Хертер (Holger P. Härter) заявили об уходе в отставку.