Железнодорожный туризм: не поедешь – не увидишь…

На отечественных железных дорогах, кроме обычных графиковых, курсируют и туристические поезда. Билет на них Вы в кассе не купите, да и конкретных маршрутов нет. Эти поезда формируются по заявкам, которые в основном поступают от туристических операторов. Причем географию поездки выбирает заказчик, остановки в пути – также его прерогатива, главное, чтобы было железнодорожное полотно...

И куда же следуют поезда-туристы?.. По словам заместителя начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Ивана Карпяка , в основном, туристические поезда заказывают для поездок в Карпаты и Крым. Минимальное количество вагонов – 7-8, максимальное – 15-18. Железная дорога будет рассматривать заявку на формирование туристического поезда для перевозки от 400 человек. Более мелкие туристические группы перевозят, как правило, графиковыми поездами. В то же время, и здесь могут быть исключения: все зависит от заказа, маршрута, времени и пр.

Как отметил И.Карпяк, «Укрзализныця», в отличие от авиаперевозчиков и туроператоров, не заключает договоры или контракты. Компании для выполнения «чартерного» железнодорожного рейса достаточно подать заявку. Чем раньше, тем лучше, желательно не позже, чем за 10-15 дней до желаемого отправления. «В отдельных случаях, если технические возможности позволяют осуществить такой рейс, мы принимаем заявки и в более сжатые сроки», - подчеркивает И.Карпяк. Только по Киеву ведомство работает с более 100 туроператорами. Между тем, видно из-за кризиса, в этом году спрос на такую услугу не повышается, хотя «в предыдущие годы был зафиксирован рост таких поездок, сейчас тенденция выровнялась».

Заказчик выбирает также время отправки, все условия перевозки согласовываются с железнодорожниками, после чего оформляют проездные документы. «Цена приблизительно на уровне традиционной (на одного пассажира), только рассчитывается она по-разному. Если при групповых поездках берется плата за резервирование и т.п., то при организации туристических поездок в составе целого поезда такие платежи не взимаются, однако придется оплачивать другое. К примеру, в соответствии с постановлением Кабмина, такая поездка означает, что поезд берется в аренду, и есть соответствующая ставка аренды, поясняет И.Карпяк.

По Украине уже курсирует поезд «Джерело», который осуществил туристические поездки в рамках празднования 300-летия Полтавской битвы. Как отмечают в железнодорожной администрации, он пользовался популярностью у шведов. А среди заказов на этот год – железнодорожные туры с выездом в Россию, Беларусь, страны Балтии и даже Монголию.

Тем не менее, одним из самых привлекательных мест для туризма в Украине остаются Карпаты. «Яремче - центр зеленого туризма Карпат. Видя полноценное развитие, «Укрзализныця» вкладывает значительные инвестиции в Прикарпатье, ведь много людей приезжают туда на зимние каникулы, рождественские и пасхальные праздники, в летний период», - отмечает начальник пассажирского сектора Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги Владимир Сосна. По его словам, на праздники пассажиропоток вырастает в этом направлении в 3-4 раза. «В Яремче, Ворохте созданы все условия для комфортного принятия пассажирских поездов, туристических групп. Все станции, которые находятся на этом участке, отреставрированы, развиты связь, сервис. Кроме того, сейчас идет реконструкция Ивано-Франковского узла, завершается 1-й этап, и до конца года будет выполнен второй, после чего его пропускная способность вырастет вдвое. Также идет реконструкция станционно-вокзального комплекса Рахов», - отмечает В.Сосна.

Но и это не все. В перспективе ведомство планирует проложить железную дорогу до Буковеля. В перспективе потому, что на сегодня он является одним из дорогих отечественных курортов, и туда в основном едут на автомобилях. «Но вокруг Буковеля развиваются и другие зоны отдыха, есть конкуренция, то есть, рано или поздно туда поедет средний класс. Видя эту перспективу, мы просчитываем, советуемся. При большом пассажиропотоке, при необходимости, вместе с инвестором сядем, нарисуем схему и построим. Их инвестиции – наша техника», - отмечает В.Сосна. По его словам, сейчас ориентировочно 1 км пути стоит 1 млн.грн. «Необходимо построить около 15-20 км, чтобы подвести от Татарова колею. Если частный инвестор найдет средства, то поезд сможет идти из Ивано-Франковска, из Киева в Буковель», - говорит он.

Как подчеркивает В.Сосна, железнодорожные туристические поездки пользуются спросом не только у отечественного среднего класса, студентов. «Есть заявки из Польши, Венгрии, Австрии, других стран. Карпаты еще не обжиты, им это интересно - пожить в колыбе, на воздухе. Удовлетворяем также более экзотические запросы. К примеру, за границей популярны поездки на паровозной тяге. У нас есть такой поезд, и любители из Швейцарии, Австрии, Норвегии, Финляндии приезжают», - рассказал В.Сосна.

По его мнению, несмотря на кризис, необходимо не снижать темпы развития туристических железнодорожных перевозок. Как он отметил, «кризис рано или поздно закончится, все равно здесь будет развиваться туризм. Сегодня в Яремче нет проблем, где остановиться, и с услугами – частный капитал вкладывает средства. И чтобы за ними успевать, мы должны подтягивать свою инфраструктуру, улучшать условия для пассажиров. И мы это делаем. Приезжайте - убедитесь»…

Кира Матвеева (УНИАН)