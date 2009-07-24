Корпорация «Богдан» получит 5 млн. грн. предоплаты

Кабинет Министров разрешил Министерству семьи, молодежи и спорта провести 50-процентную предоплату в размере 5 млн. грн. корпорации «Богдан» за поставку 20 автобусов для Международного детского центра «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства. Вторая половина суммы будет оплачена по факту получения автобусов – в октябре т.г.