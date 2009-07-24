Убытки «Укртелекома» в І полугодии выросли 22%

Убыток компании «Укртелеком» по итогам первого полугодия 2009 года увеличился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 124,1 млн. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, размещенном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За отчетный период доход «Укртелекома» вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил почти 3,884 млрд. грн. с НДС.

Чистый доход компании за первое полугодие 2009 года составил более 3,294 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и др.

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.), при этом убыток за 2008 год превысил 1,5 млрд. грн. и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.