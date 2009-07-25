Chrysler покупает Fiat

Еврокомиссия одобрила покупку 20% Chrysler итальянской Fiat, сообщает k2kapital cо ссылкой на AP.

Fiat приобретает 20-процентную долю Chrysler в обмен на технологии производства малолитражных автомобилей. Между тем, Chrysler нужен итальянской компании для выхода на американский рынок.

В Fiat отметили, что в альянсе с Chrysler производственные мощности будут увеличены до 4 млн. автомобилей с 2 млн. автомобилей.