Титул строения терминала во Львове должен быть готов до 20 октября

16:28, 27 июля 2009
Транспорт/Связь
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Поручение Кабмина

Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи, Министерству экономики и Министерству регионального строительства до 20 октября т.г. разработать и подать КМУ проект и титул строения нового пассажирского терминала в аэропорту «Львов».

Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабмина (от 24 июня т.г. №864-р) «План мероприятий по реконструкции Международного аэропорта “Львов” в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу», текст которого размещен на сайте правительства.

Проект и титул строения реконструкции существующего пассажирского терминала поручено разработать до 1 декабря т.г. до 20 ноября - проект и титул строения временного пассажирского терминала.

Документом поручено также МТСУ, Минрегионстрою, Госкомзему и Львовской облгосадминистрация до 22 сентября при участии самого аэропорта подать информацию о состоянии разработки проектной документации на строительство нового пассажирского терминала и проведения соответствующей экспертизы, решения вопроса относительно выделения земельных участков. До 30 ноября т.г. поручено подать аналогичную информацию относительно реконструкции существующего пассажирского терминала и проведения соответствующей экспертизы, до 1 ноября - на строительство временного пассажирского терминала и проведение соответствующей экспертизы.

Минтрансу при участии аэропорта до 5 августа т.г. поручено определить перечень подготовительных работ по строительству нового пассажирского терминала, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Кроме того, Минтранс и Минэкономики до 10 августа т.г. должны разработать и утвердить тендерную документацию для определения генерального подрядчика для выполнения подготовительных работ по строительству нового терминала, до 1 декабря - генерального подрядчика реконструкции существующего терминала.

Также Минтрансу до 10 октября т.г. поручено принять меры для подготовки и проведения аукциона на определение инвестора строительства нового терминала и заключения с победителем аукциона инвестиционного договора.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля т.г. предусмотрено утверждение порядка проведения аукциона с привлечением инвесторов для строительства нового терминала и управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за его средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов».

В самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

Напомним, 25 июня т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что надеется, что инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту будет определен через месяц. Генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА в мае т.г. отмечал, что ориентировочно в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.

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