Авиакомпания МАУ пополнила свой флот

Парк авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» пополнился новым самолетом «Боинг 737-800», который был изготовлен на заводе концерна «Боинг» в Сиэтле. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, новый Боинг – первый из четырех современных авиалайнеров такой модификации, которые пополнят парк МАУ в ближайшее время. Поставка следующего самолета запланирована на сентябрь этого года. В рамках программы обновления и расширения флота авиакомпании МАУ в начале 2010 года в Украину будут доставлены еще два новых авиалайнера «Боинг 737-800».

Это первый самолет «Боинг 737-800» «нового поколения» в Украине, который прошел официальную процедуру регистрации в Украине и получил регистрационный номер UR-PSA.

В салоне нового самолета МАУ предусмотрены различные варианты компоновки кресел, включая большее количество пассажирских мест. При максимальной загрузке их число в салоне составляет 189 пассажирских кресел. Такая компоновка будет осуществляться на рейсах с высоким коэффициентом занятости, а также на чартерных рейсах и рейсах в популярные туристические направления.

Все самолеты МАУ модификации «Боинг 737-800», включая новый лайнер, оснащены специальными законцовками крыла – винглетами, созданными для улучшения аэродинамических качеств путем снижения аэродинамического сопротивления. В компании сообщают, что к зиме будет завершена реализация программы по установке винглетов на «Боинги 737-500» и «Боинги 737-300». Винглеты улучшают аэродинамику лайнеров, позволяют экономить топливо, сократить вредные выбросы в атмосферу и снизить шумы.

Справка УНИАН. На сегодняшний день парк авиакомпании МАУ составляет 18 авиалайнеров, включая новое воздушное судно.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%.