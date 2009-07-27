В Черниговской области грузовые перевозки сократились на 26%

Транспортные предприятия Черниговской области в первом полугодии 2009 года доставили заказчикам 1047,6 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 453,3 млн. т/км, что составляет, соответственно, 74% и 95,3% уровня первого полугодия 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 878,8 тыс. т грузов (76,5% от уровня прошлого года), грузооборот выполнен в объеме 362 млн. т/км (96,9%).

Нарастили объемы грузоперевозок и грузооборота транспортники 8 районов области.

Физические лица-предприниматели на собственном автотранспорте выполнили 73,6% общего объема грузоперевозок и 79,5% – грузооборота.

Речным транспортом области в первом полугодии осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. Объем грузовых перевозок составил 63,2% уровня 1-го полугодия 2008 г., грузооборот – 89,3%.