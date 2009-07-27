Armavia открывает прямой авиарейс Ереван-Харьков

Компания Armavia сегодня открывает регулярный прямой авиарейс Ереван – Харьков.

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Харьков», рейсы будут выполняться каждый понедельник.

Самолеты будут вылетать из Еревана в 23.00 по местному времени и прибывать в Харьков в 23.05 по местному времени.

В обратную сторону самолет будет летать по вторникам. Из Харькова он отправится в 00.05 (местное время), а в Ереван прибудет в 4.00 (местное время).

Рейсы предполагается осуществлять на Аэробусе А-319 (Airbus 319) вместимостью 124 пассажира.

Справка УНИАН. Компания Armavia ("Армавиа") является национальным авиаперевозчиком Армении.