Armavia открывает прямой авиарейс Ереван-Харьков
18:42, 27 июля 2009Транспорт/Связь
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Полеты выполняются по понедельникам
Компания Armavia сегодня открывает регулярный прямой авиарейс Ереван – Харьков.
Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Харьков», рейсы будут выполняться каждый понедельник.
Самолеты будут вылетать из Еревана в 23.00 по местному времени и прибывать в Харьков в 23.05 по местному времени.
В обратную сторону самолет будет летать по вторникам. Из Харькова он отправится в 00.05 (местное время), а в Ереван прибудет в 4.00 (местное время).
Рейсы предполагается осуществлять на Аэробусе А-319 (Airbus 319) вместимостью 124 пассажира.
Справка УНИАН. Компания Armavia ("Армавиа") является национальным авиаперевозчиком Армении.
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