С начала июня 3,2 млн. человек купили билеты в сторону Крыма

Традиционно в период летних отпусков растет пассажиропоток в крымском направлении — с начала июня по 26 июля 2009 года билеты на поезда в этом направлении приобрели свыше 3,2 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В том числе за указанный период в АР Крым железнодорожным транспортом прибыло около 1,76 млн. пассажиров, а выбыло почти 1,5 млн. лиц. На сегодня пассажиропоток продолжает ежедневно расти.