Одесская железная дорога с начала года отремонтировала 362 км путей
Также заменены стрелочные переводы
На Одесской железной дороге (ОЖД) по состоянию на 20 июля 2009 года всеми видами ремонта обновлено 362 км железнодорожных путей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.
Согласно сообщению, в частности, модернизировано 35,4 км путей, что составляет 49% от плана, обновлено средним ремонтом 133 км (86%), комплексно-оздоровительный ремонт проведен на 105,5 км (52,7%).
Кроме того, железнодорожники заменили новыми 125 комплектов стрелочных переводов при годовом плане 250.
Как отмечают на ОЖД, проведение путевых работ – одна из составляющих подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012, необходимая для развития скоростного движения поездов.
В целом в 2009 году Одесская железная дорога планирует модернизировать 73 км путей и оздоровить другими видами ремонта 510 км.