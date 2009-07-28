Одесская железная дорога с начала года отремонтировала 362 км путей

На Одесской железной дороге (ОЖД) по состоянию на 20 июля 2009 года всеми видами ремонта обновлено 362 км железнодорожных путей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, в частности, модернизировано 35,4 км путей, что составляет 49% от плана, обновлено средним ремонтом 133 км (86%), комплексно-оздоровительный ремонт проведен на 105,5 км (52,7%).

Кроме того, железнодорожники заменили новыми 125 комплектов стрелочных переводов при годовом плане 250.

Как отмечают на ОЖД, проведение путевых работ – одна из составляющих подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012, необходимая для развития скоростного движения поездов.

В целом в 2009 году Одесская железная дорога планирует модернизировать 73 км путей и оздоровить другими видами ремонта 510 км.