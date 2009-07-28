Предприятия Минтранссвязи увеличили платежи в бюджеты

Объем платежей в бюджеты и целевые фонды государственными предприятиями Министерства транспорта и связи в 1-м полугодии 2009 г. составил 7,6 млрд. грн., что на 17% больше, чем в 1-м полугодии прошлого года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом сказал сегодня первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО во время заседания расширенного совещания по итогам работы транспорта, связи и дорожного хозяйства за 2-й квартал и 1-е полугодие 2009 года.

«Самыми высокими являются темпы роста платежей в госбюджет – они выросли на 46% по сравнению с 1-м полугодием прошлого года», - сообщил и.о. министра.

Согласно сообщению, средняя заработная плата на предприятиях транспорта и связи составила 2 тыс. 231 грн. – это на 3% больше прошлогоднего показателя.