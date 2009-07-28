Участки для аэропорта «Львов» будут выкуплены до 1 сентября

Земельные участки для реконструкции аэродрома львовского аэропорта будут выкуплены до 1 сентября 2009 г. и предоставлены в постоянное пользование государственному предприятию «Международный аэропорт «Львов».

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на распоряжение Кабинета министров от 22 июля т.г. «О выкупе земельных участков для общественных потребностей и предоставлении их в постоянное пользование» и "Перечень земельных участков, которые выкупаются для общественных потребностей и предоставляются в постоянное пользование государственному предприятию «Международный аэропорт «Львов».

В частности, Минтрансу поручено до 15 августа 2009 года перечислить Львовской облгосадминистрации средства для выкупа земельных участков в пределах бюджетных назначений на проведение реконструкции аэродрома аэропорта «Львов». После получения средств до 1 сентября 2009 года Львовская облгосадминистрация обязана выкупить указанные земельные участки и обеспечить их предоставление государственному предприятию «Международный аэропорт «Львов» в постоянное пользование с выдачей соответствующего государственного акта.

Напомним, общая площадь земельных участков, которые будут выкуплены, составляет около 17 га (распоряжение КМУ от 22 июля т.г. №862-р).

Как сообщал УНИАН, 25 июня т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что надеется, что инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту будет определен через месяц. Генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА в мае т.г. отмечал, что ориентировочно в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

Справка УНИАН. На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.