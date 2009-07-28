«Авлита» увеличила налоговые отчисления

По итогам января-июня 2009 года стивидорная компания «Авлита» перечислила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 17,2 млн. гривен налогов и сборов, что на 27%, или на 3,67 млн. гривен больше, чем за соответствующий период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

В частности, по сравнению с прошлым годом отчисления компании в Пенсионный фонд увеличились на 29%, или на 1,2 млн. гривен, до 5,3 млн. гривен.

Напомним, по итогам января-июня 2009 года компания обработала 2,355 млн. тонн сыпучих и генеральных грузов, что на 49% больше, чем за январь-июнь 2008 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а так же с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения.

Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 т/час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 т/час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 т/час. Причальные мощности включают 15 кранов, в том числе 5 портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.