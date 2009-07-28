Минтранс: темпы спада грузоперевозок замедлились

Анализ производственной деятельности отрасли транспорта и связи Украины во втором квартале 2009 года свидетельствует о замедлении темпов спада объема перевозок, в первую очередь грузовых, по сравнению с началом года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на первого заместителя министра транспорта, исполняющего обязанности министра Василия ШЕВЧЕНКО.

По его словам, ежемесячные перевозки грузов во втором квартале т.г. составили в среднем 42,5 млн. тонн, что на 31,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В то же время существенных отклонений в месячных объемах перевозок не происходило.

В целом за первое полугодие 2009 года предприятия Минтранса перевезли 241,1 млн. тонн грузов. Спад объемов перевозок грузов всеми видами транспорта по сравнению с первым полугодием 2008 года составляет 31,6%.

В частности, в январе-июне т.г. объемы переработки грузов в морских портах составили 52,78 млн. тонн, что 21,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, за полгода выполнено дорожных работ на сумму 2,4 млрд. грн., что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы перевозок пассажиров всеми видами транспорта составили 2,3 млрд. человек, что на 6,4% меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

По данным министерства, в январе-июне 2009 года отрасль связи работала стабильно и с приростом. Объем предоставленных услуг составил 22 млрд. грн., что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.