«Датагруп» направила 27,4 млн. грн. на поддержание ликвидности

Акционеры компании «Датагруп» (Киев) провели рекапитализацию активов компании, пополнив собственный капитал оператора связи на 27,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании со ссылкой на генерального директора ЗАО «Датагруп» Александра ДАНЧЕНКО.

По его словам, в период рецессии экономики такой шаг акционеров позволит «Датагруп» улучшить финансово-экономические показатели: баланс собственного капитала, ликвидность компании, а также обеспечить текущие капитальные инвестиции.

Справка УНИАН. ЗАО «Датагруп» – один из лидеров на рынке профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов в Украине. Также компания лидирует в спутниковом сегменте связи в Украине, СНГ и Восточной Европе.

Для корпоративных клиентов «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг по всей Украине. Компания владеет собственной магистральной оптоволоконной сетью во всех регионах Украины протяженностью 11,5 тыс. км. Протяженность внутригородских оптоволоконных сетей компании составляет более 2 755 км.

Для конечных пользователей «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг связи в 19 городах Украины и имеет 34 офиса по всей стране. В Компании работает 1300 человек.

Основным акционером ЗАО «Датагруп» является физлицо Александр КАРДАКОВ (более 50% акций), также в число акционеров входит «Датагруп Холдинг Лимитед» (Кипр).