"Третий Киевский авторемонтный завод" сократил прибыль

ОАО «Третий Киевский авторемонтный завод» (г. Киев) в январе-июне 2009 года сократило чистую прибыль на 6,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 41 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне завод сократил чистый доход на 31,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,473 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 31,6% - до 1,767 млн. грн.

Справка УНИАН. «Третий Киевский авторемонтный завод» (г. Киев) был основан в 1946 году. В настоящее время завод занимается производством запасных частей к грузовым автомобилям, автобусам, троллейбусам и сельхозтехнике.

52,1591% акций ОАО «Третий Киевский авторемонтный завод» принадлежит ЗАО «АГРО» (г. Киев), 25,0009% - ХК «Укрпромавтошиноремонт», 10,3211% - ОАО «МФС» (номинальный держатель).