ЕК: проблемы с потерей багажа авиапассажиров очень серьезны

Европейская комиссия констатирует, что проблемы с потерей багажа авиапассажиров в Европе все еще очень серьезны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Антонио ТАЙАНИ, представляя результаты исследования, проведенного Комиссией в марте этого года.

“Эта проблема существует, она очень сложна, и нужно работать, чтобы уменьшить подобные случаи”, - сказал вице-президент Еврокомиссии.

По данным исследования, в целом в 2008 году в мире было утеряно 32,8 млн. мест багажа авиапассажиров, что на 20% меньше, чем в 2007 году, когда количество утерянного багажа в мире составило 42,4 млн. единиц. В Европе в январе-октябре 2008 года 4,6 млн. единиц багажа прибыли с опозданием. В целом 13 единиц багажа было утеряно на каждую тысячу пассажиров, при этом 15% из них – не были возвращены владельцам на протяжении 48 часов.

Исследование Еврокомиссии также свидетельствует о том, что 49% проблем с багажом связаны с путешествиями самолетами с пересадкой.

По словам вице-президента, несмотря на то, что за последние несколько лет ситуация несколько улучшилась, она все еще остается очень серьезной.

Говоря о причинах потерь багажа, А.ТАЙАНИ сказал, что их очень много. “Причин очень много, это может быть и поломка машины, которая считывает электронный код, и, скажем, ямы на дорогах, по которые перевозят багаж на машинах к самолету, когда чемодан может просто выпасть из тележки, есть, конечно, и ситуации, связанные с безопасностью”, - сказал он.

А.ТАЙАНИ отметил, что, несмотря на законодательство, одобренное в 2002 году, права пассажиров пока недостаточно защищены.

“Чтобы обеспечить адекватную защиту прав пассажиров, необходимо обеспечить граждан надлежащими инструментами, которые на сегодня недоступны”, - сказал он.

Комиссар обратил внимание на то, что, в соответствии с этим законодательством, пассажиры имеют право получить компенсацию от авиакомпаний на сумму до 1100 евро, в то же время компании пытаются сделать все возможное, чтобы не платить компенсации.

В связи с этим, по словам А.ТАЙАНИ, Комиссия планирует в октябре 2009 года начать публичные консультации по улучшению законодательства с тем, чтобы к середине 2010 года подготовить Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.