СК «Омега» застраховала автопарк «АэроСвит»

Страховая компания «Омега» заключила договор страхования наземных транспортных средств авиакомпании «АэроСвит». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, автопарк, состоящий из 92 транспортных средств, застрахован по договору КАСКО. Страховая сумма по данному договору составляет 2 млн. 248 тыс. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «Омега» (г. Киев) зарегистрирована 10 ноября 1994 г. в форме закрытого акционерного общества и специализируется на добровольном и обязательном рисковом страховании.

В первом квартале 2009 года СК «Омега» собрала 37 млн. 326 тыс. грн. страховых платежей.

Основными акционерами компании являются ОАО "Киевмедпрепарат", ЗАО "Росава", ОАО "Стахановский вагоностроительный завод", ОАО «Судостроительный завод «Залив», ХК «АвтоКрАЗ».

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.