На реформу ЖКХ можно ежегодно привлекать до 3 млрд. грн.

Для реализации Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы можно ежегодно привлекать около 3 млрд. грн. за счет специального режима обложения налогом на добавленную стоимость деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и поставок тепловой энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Орест ЛОТОЦКИЙ перед горячей телефонной линией Кабмина.

По его словам, программа предусматривает «одну серьезную новацию» – оставлять в распоряжении предприятий коммунального хозяйства налог на добавленную стоимость и направлять его на модернизацию систем или жилого фонда.

«Это достаточно серьезный источник, потому что если мы посчитаем, около 12 млрд. грн. – годовой объем услуг, которые предоставляются жилищно-коммунальным хозяйством. 20% - это практически около 3 млрд. реальных средств, которые можно за счет этого привлечь в жилищно-коммунальное хозяйство», - пояснил О.ЛОТОЦКИЙ.

По мнению первого замминистра по вопросам ЖКХ, рассчитывать на Государственный бюджет, который профинансирует программу реформирования отрасли, – «это просто нереально».

Он пояснил, что в программе расписаны источники финансирования, в частности, господдержка, которая предусматривает механизм доступных кредитов с их дальнейшим возвращением. При этом какие-то программы будут финансироваться из Госбюджета на безвозвратной основе (направления, которые себя не окупают, к примеру, городской электрический транспорт). Для предприятий тепло- и водоснабжения средства будут предоставляться на возвратной основе.

О.ЛОТОЦКИЙ добавил, что мировые финансовые учреждения, которые сегодня активно работают с министерством, также готовы предоставлять соответствующие финансовые ресурсы.

Кроме того, финансирование программ ЖКХ может осуществляться путем передачи предприятий в концессию.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы, принятый 11 июня т.г. Верховной Радой Украины, предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов.