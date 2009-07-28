Оператор мобильной связи “Киевстар» расширил международный роуминг и его возможности в Гонконге, Йемене, Кабо Верде и Палестине. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, для абонентов предоплаченной связи «Киевстар» и DJUICE открыт роуминг с операторами CSL Limited (Гонконг) и Palestine Cellular Communications, Ltd. (Палестина), оказывающими услуги в стандарте GSM 900/1800 и GSM 900 соответственно.

Также открыт GPRS роуминг с операторами SabaFon (Йемен) и CVMovel (Кабо Верде), которые оказывают услуги в стандартах GSM 900 и GSM 900/1800 соответственно.

Таким образом, по состоянию на 28.07.2009 г., «Киевстар» поддерживает GPRS роуминг в 141 стране. Предоплаченная связь «Киевстар» и DJUICE поддерживается в роуминге в 84 странах.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,22 млн. человек по состоянию на 01.07.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.