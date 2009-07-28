Beeline расширил возможности роуминга в Азербайджане

Оператор Beeline расширил возможности международного роуминга в Азербайджане. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь абоненты Beeline, путешествующие по Азербайджану, могут пользоваться голосовой мобильной связью, а также отправлять и принимать SMS и MMS-сообщения.

Новым партнером Beeline в Азербайджане стал оператор связи Azercell, сеть которого работает в стандарте GSM 900, покрытие охватывает 80% территории страны. Это уже второй партнер Beeline по расширению услуг роуминга для предоплаченных абонентов в Азербайджане (аналогичные услуги уже предоставляются в сотрудничестве с компанией Azerfon).

Услуга международного CAMEL-роуминга активирована и доступна по умолчанию всем предоплаченным абонентам Beeline при любом положительном остатке на счете.

В настоящее время международный роуминг для абонентов Beeline Бизнес действует в 120 странах мира, в партнерстве со 193 операторами. Для абонентов предоплаченных услуг Beeline услуги роуминга доступны в сетях 69 операторов в 55 странах мира. Также все абоненты Beeline могут пользоваться GPRS-роумингом в 32 стране, в сетях 38 партнеров.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Мобильная сеть Beeline построена на самом современном оборудовании, предназначенном для использования в 3G сетях.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».