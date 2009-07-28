Ericsson приобретет большую часть североамериканского бизнеса Nortel

Компания Ericsson (Швеция) подписала соглашение о приобретении активов подразделения операторских сетей компании Nortel (Канада) в Северной Америке, относящихся к технологиям CDMA и LTE.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Ericsson.

Согласно сообщению, сделка оформляется как продажа активов по цене 1,13 млрд. долл. без учета размера/соотношения долговых обязательств и остатка денежных средств компании. Сделка была заключена по итогам торгов, начатых по инициативе Nortel, и должна пройти стандартные процедуры одобрения органами регулирования и судом.

В результате, по данным компании, Ericsson получает базу установленного оборудования и перспективный бизнес по обеспечению крупнейших операторов решениями на базе технологии CDMA и сопутствующими услугами технической поддержки. Кроме того, данная сделка расширяет возможности Ericsson на североамериканском рынке с точки зрения обслуживания ведущих операторов беспроводной связи, переходящих на LTE. Кроме того, существенно расширяется сфера влияния компании в Северной Америке, главным образом из-за того, что в этом регионе технология LTE будет внедряться раньше, чем где бы то ни было.

Как отметил президент и главный исполнительный директор Ericsson Карл-Хенрик СВАНБЕРГ (Carl-Henric Svanberg), приобретение североамериканского бизнеса Nortel по производству решений CDMA расширит возможности компании в этом важном регионе, поскольку мы сможем установить взаимоотношения с операторами, которые в будущем планируют перейти на технологию LTE.

Сделка должна быть одобрена судами по делам о банкротстве США и Канады и должна соответствовать регулирующим и другим применимым требованиям.

В качестве единственного консультанта Ericsson по вопросам, касающимся сделки, выступает SEB Enskilda.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколения, Ericsson осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более 1 миллиарда человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. Портфель продуктов компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и фиксированной связи, профессиональные услуги, программное обеспечение, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для операторов, корпоративного сектора и разработчиков. СП Sony Ericsson и ST-Ericsson предлагают абонентам новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций.

Ericsson работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 75000 человек. В 2008 году продажи компании составили 32,2 млрд. долл.