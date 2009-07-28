На Укрзализныце предупреждено 338 краж грузов
На сумму свыше 280 тыс. грн.
На протяжении первого полугодия 2009 года работники военизированной охраны «Укрзализныци» предупредили 338 краж грузов на общую сумму свыше 280 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при этом задержано и передано правоохранительным органам 317 расхитителей.
Отмечается также, что железнодорожники надеются, что недавние изменения в законодательство будут способствовать уменьшению количества случаев разворовывания имущества и грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом.
Напомним, 4 июня 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Криминальный кодекс Украины относительно усиления ответственности за похищение чужого имущества». Указанными изменениями стоимость похищенного имущества, которая является основанием для возбуждения уголовного дела, уменьшена с 907,5 грн. до 60,5 грн.