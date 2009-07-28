На Укрзализныце предупреждено 338 краж грузов

На протяжении первого полугодия 2009 года работники военизированной охраны «Укрзализныци» предупредили 338 краж грузов на общую сумму свыше 280 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при этом задержано и передано правоохранительным органам 317 расхитителей.

Отмечается также, что железнодорожники надеются, что недавние изменения в законодательство будут способствовать уменьшению количества случаев разворовывания имущества и грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом.

Напомним, 4 июня 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Криминальный кодекс Украины относительно усиления ответственности за похищение чужого имущества». Указанными изменениями стоимость похищенного имущества, которая является основанием для возбуждения уголовного дела, уменьшена с 907,5 грн. до 60,5 грн.