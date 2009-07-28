Эксперт: убытки «Богдана» были предсказуемыми

Чистые убытки в первом полугодии 2009 года были предсказуемыми для ОАО «Луцкий автомобильный завод» (Автомобильный завод «Богдан»),

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

Он подчеркнул, что производство компанией автомобилей в апреле-мае простаивало, а в июне сократилось на 76% (в годовом исчислении).

Однако есть и позитивный фактор для «Богдана», считает аналитик. Так, по его словам, «контракт с «Артеком» является признаком того, что компания имеет высокие шансы в будущих правительственных тендерах». Тем не менее, этот контракт является довольно незначительными для компании, так как составляет лишь 2% чистого дохода компании в первом полугодии, полагает И.БИЛЫК.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Луцкий автомобильный завод» (Автомобильный завод «Богдан»), входящий в состав корпорации «Богдан», закончил первое полугодие 2009 года с чистым убытком 207,862 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года завод получил чистую прибыль в размере 143,963 млн. грн.

В январе-июне т.г. автозавод «Богдан» сократил чистый доход на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 460,146 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 86,8% – до 578,591 млн. грн.

Помимо этого, УНИАН сообщал, что корпорация «Богдан» поставит Международному детскому центру «Артек» 20 автобусов «Богдан» А 401.62. Соответствующее соглашение было подписано на прошлой неделе.

«Под выполнение этого заказа мы уже загрузили мощности завода, и до конца августа Международный центр «Артек» получит первые автобусы», – отметил директор по производству и сбыту автобусов, грузовиков и спецтехники корпорации «Богдан» Константин ВОРУШИЛИН. По его словам, полностью заказ будет выполнен до октября 2009 года.