«Укрзализныця» понесла свыше 1 млрд. грн. убытков

«Укрзализныця» в 1-м полугодии 2009 г. понесла 1 млрд. 144 млн. грн. убытков от пригородных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

«За полгода доходные поступления от пригородных пассажирских перевозок составили 156 млн. грн., расходная часть – 1 млрд. 300 млн. Таким образом, пригородные перевозки на сегодня являются глубоко убыточными. Убытки за полгода составили 1 млрд. 144 млн. грн. Процент покрытия доходами расходов составляет на сегодня 12%», - отметил он.

По его данным, в 1-м полугодии в пригородном сообщении перевезено 187 млн. пассажиров (свыше 1 млн. в сутки), отправлено 300 тыс. поездов (1600 поездов в сутки).

Из них перевезено 26 млн. льготных пассажиров на сумму 105 млн. грн., из которых ведомству компенсировано 33 млн. грн. или 31%. Кроме неполной компенсации за перевозку льготников, местные власти также не участвуют в закупке подвижного состава. «На сегодня, к сожалению, не выполняется ст. 10 Закона о железнодорожном транспорте, где сказано о том, что местные органы власти должны совместно с железными дорогами приобретать подвижной состав. На сегодня ни копейки от местных органов власти не получено. Мы обновляем свой подвижной состав самостоятельно», - отметил А.ГУДКОВ. По его данным, парк пригородных поездов на сегодня изношен: электропоезда – на 64%, дизель-поезда - на 83%.