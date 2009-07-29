Прибыль морского и речного транспорта выросла в 3,8 раза

Чистая прибыль предприятий морской и речной отрасли Украины в первом полугодии 2009 года выросла в 3,8 раза – до 1 млрд. 133 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года размер чистой прибыли составил 297 млн. 909 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на заместителя министра транспорта – главу Государственной администрации морского и речного транспорта Михаила ЧУБАЯ.

Доходы по Укрморречфлоту за первое полугодие т.г. выросли на 56% – до 5 млрд. 929 млн. грн. против 3 млрд. 803 млн. грн. за шесть месяцев 2008 года. В частности, доходы портов за отчетный период увеличились до 4 млрд. 687 млн. грн. по сравнению с 2 млрд. 931 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

«Увеличение таких основных показателей, как доходы и чистая прибыль, свидетельствует об успешной хозяйственной деятельности на предприятиях водной отрасли и осуществлении эффективной тарифной политики, что, в свою очередь, увеличивает перечисления в государственный бюджет», – отметил глава Государственной администрации морского и речного транспорта.

По его словам, в целом в госбюджет перечислено 889 млн. 641 тыс. грн., что составляет 258% от показателя за шесть месяцев 2008 года (344 млн. 745 тыс. грн.).

Согласно сообщению, по результатам деятельности предприятий морского и речного транспорта за первое полугодие 2009 года освоено 421 млн. 600 тыс. грн. капитальных инвестиций, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2009 года морские торговые порты Украины переработали 52 млн. 782 тыс. тонн грузов, что на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (67 млн. 14 тыс. тонн).