BMW уходит из Формулы-1

Баварский концерн BMW официально объявил о своем уходе из Формулы-1. По словам председателя правления компании Норберта Райтхофера, это решение связано с новой стратегией перспективного развития компании, передает k2kapital со ссылкой на Би-би-си. Отметим, что одной из причин данного шага можно также упомянуть неудовлетворительные результаты выступления заводской команды BMW Sauber в этом сезоне.

Не исключено, что срочность решения BMW об уходе и проведение сегодняшней пресс-конференции в Мюнхене связано с предстоящим подписанием Договора Согласия, в котором каждый участник чемпионата гарантирует выступление до конца сезона 2012 года. Предполагается, что данный договор будет подписан завтра.

В то же время в интервью BBC Radio Five коммерческий босс Формулы 1 Берни Экклстоун выразил уверенность в том, что уход BMW из Формулы 1 объясняется также спортивными причинами – команде так и не удалось выиграть чемпионат мира. На сегодняшний момент BMW занимает восьмое место из десяти в кубке конструкторов, тогда как по итогам сезона прошлого года команда владела "бронзой".