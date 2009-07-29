Украинско-российская ракета «Днепр» выведет шесть спутниклв

Украинско-российская ракета-носитель РС-20 («Днепр») с шестью спутниками будет сегодня запущена с космодрома Байконур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«На космодроме Байконур сегодня стартовый день: в 22.46 по московскому времени планируется конверсионный запуск (утилизация) межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 методом пуска с попутным выведением на орбиты шести космических аппаратов», - сообщает Роскосмос.

Сейчас на площадке 109 космодрома Байконур, где находится шахтная пусковая установка с установленной в нее ракетой РС-20, проводятся необходимые заключительные операции и проверки.

На орбиту должны быть выведены спутники:

ДубайСат-1" (DubaiSat-1) - дистанционное зондирование земли (190кг);

"Деймос-1" (Deimos 1) - поставка снимков высокого временного разрешения для наблюдения за быстроменяющимися явлениями, в том числе в интересах сельского хозяйства и охраны окружающей среды (90кг);

"ЮК ДМС-2" (UK-DMC 2) - для наблюдения за чрезвычайными ситуациями (96,5кг);

"НаноСат-1В" (Nanosat 1B) - телекоммуникационный и научный космический аппарат для проведения экспериментов по нано- и микротехнологиям (22 кг.);

"АпрайзСат-3" (AprizeSat 3), "АпрайзСат-4" (AprizeSat 4) - низкоорбитальные космические аппараты связи – по 12 кг.

Заказчики аппаратов - ведущие космические корпорации ОАЭ, Великобритании, Испании и США.

Как сообщалось, в связи с подписанием договора СНВ-1, который предполагал уничтожение 50 % РС-20(в классификации стран НАТО - SS-18 «Сатана»), встал вопрос о методах сокращения арсенала этих ракет. Одним из вариантов было предложено переоборудовать их в ракетоносители и использовать для коммерческих запусков.

Для реализации программы создания и дальнейшей эксплуатации ракеты-носителя «Днепр» по решению Российского космического агентства и Национального космического агентства Украины была создана Международная космическая компания (ЗАО) «Космотранс». В её состав входят предприятия и организации России и Украины, создавшие ракетный комплекс PC-20 и осуществляющие гарантийный и авторский надзор в процессе его эксплуатации, в частности украинское КБ «Южное», которое являлось разработчиком межконтинентальной ракеты РС-20. В реализуемой программе "Днепр" участвуют также Казахстан и Туркмения.

Всего по программе "Днепр" уже запущено более 30 космических аппаратов.

Полётная надёжность ракеты-носителя «Днепр» подтверждена более чем 160 запусками (в том числе 5 запусков на околоземную орбиту).