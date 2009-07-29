СП: ГПУ должна разобраться с ситуацией в порту «Южный»

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ считает, что Генеральная прокуратура должна разобраться в ситуации, возникшей в порту «Южный».

Об этом он сказал в комментарии в УНИАН.

«Генеральная прокуратура просто обязана вмешаться в ситуацию в порту «Южный». Тем более, что есть соответствующий депутатский запрос, на который там должны реагировать», - подчеркнул Р.ЖУКОВСКИЙ.

Также, по его мнению, необходимо изучить ситуацию и установить, нарушались ли интересы государства частными компаниями (компанией «ТИС») в порту «Южный».

«Я считаю, что необходимо внимательно изучить, были ли нарушены интересы государства в этом случае, поскольку есть основания считать, что это было именно так. И в случае, если там есть ущерб интересам государства, вмешаться в конфликт через суд либо возбудить уголовное дело», - добавил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщалось, морпорт "Южный" просит прокуратуру проверить законность эксплуатации причала №16 "Трансинвестсервисом".

В свою очередь компания «ТИС» потребовала от морского порта возмещения стоимости дноуглубительных работ, а также считает законной эксплуатацию ею причала №16 морпорта "Южный".

Общество с ограниченной ответственностью "Трансинвестсервис" - одна из крупнейших стивидорных компаний в Украине, созданная в 1994 году. Основные профили деятельности - перевалка зерновых и минеральных удобрений, хранение грузов.

Морской торговый порт "Южный" создан в 1978 году.

Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.