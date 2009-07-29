Гданськая судоверфь намерена сохранить производство

Гданьская судоверфь, принадлежащая украинскому концерну ИСД, в текущем году планирует сохранить производство на уровне прошлого года, построив 5 судов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Польше на предприятии, завод уже завершил строительство 2 судов, одно из которых предназначено для обслуживания нефтяных платформ, а другое – многоцелевого назначения.

В 2008 году завод построил два многоцелевых судна, одно для сейсмических исследований и два для обслуживания нефтяных платформ, в том числе, для подводных работ – в доставочных и спасательных целях.

Рекордные 11 судов завод произвел в 2000 году, а меньше всего – одно судно – в 2003 году. Последние пять лет завод производил от 2 до 4 кораблей.

Как сообщал УНИАН, в июле Еврокомиссия утвердила план реструктуризации Гданьской судоферфи, благодаря чему предприятие избежало банкротства.