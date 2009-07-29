Средняя зарплата на Гданьской судоверфи составляет 1,2 тыс. долл.

Средняя зарплата работников Гданьского судостроительного завода в текущем году составляет около 1,23 тыс. долларов (по курсу 3 злотых за доллар). Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

При этом, средняя зарплата административного персонала на около 300 долларов выше, чем рабочих.

В текущем году зарплата работников верфи уменьшилась на около 30 долларов - до 1,17 тыс. долларов, в то время как в прошлом она выросла на 90 долларов.

Как сообщал УНИАН, ИСД намерен провести сокращение на Гданьской судоверфи с нынешних 2,15 тыс. до 1,900 тыс. работников, объясняя такую необходимость слишком раздутым персоналом административных работников.

ИСД согласовал планируемое увольнение с правительством Польши, которое продало ему завод в конце 2007 года, а Еврокомиссия в июле утвердила подготовленный фирмой план реструктуризации завода.

В 2009 году минимальная зарплата в Польше составляет около 400 долларов, а средняя в первом квартале составила около 1 тыс. долл.