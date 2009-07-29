Кабмин отменил приказ Минтранса о санобработке пустых вагонов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании отменил приказ Министерства транспорта и связи о проведении санитарной обработки пустых вагонов для перевозки продовольственных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что фактически такую обработку вагонов никто не проводил, а за эту услугу с сельхозпредприятий просто взимались деньги «ни за что».

«Никто абсолютно никакой санитарной обработки никогда не проводил, но со всех аграрных предприятий сдирали частные предприятия, которые предоставляли эту услугу под крышей «Укрзализныци», просто драли в три шкуры селян за то, чтобы перевести их сельскохозяйственную продукцию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, акцентировав, что у нее имеются подтверждения того, что санитарная обработка вагонов не проводилась.

«Мы разобрались досконально в этом – никакой санитарной обработки, такой, как там описана (в приказе – УНИАН), не было, там есть абсолютно другие процедуры, которые делает сама «Укрзализныця», и поэтому мы отменили это требование и это решение сэкономит аграрным предприятиям достаточно большие деньги и упростит перевозку сельхозпродукции в железнодорожных вагонах», - сказала она.