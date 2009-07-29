Объем продаж мобильных телефонов в Украине снизился

В первом полугодии т.г. объем продаж мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) в денежном выражении в Украине составил 227,5 млн. долл., что на 69,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года (752,8 млн. долл.). Об этом говорится в исследовании холдинга Unitrade Group, результаты которого предоставлены УНИАН.

Согласно исследованию, более чем вдвое снизились и количественные объемы продаж мобильных телефонов. Так, в первом полугодии 2009 г. в Украине было продано всего 1,82 млн. мобильных терминалов, что на 53,3% меньше, чем в первом полугодии 2008 года (3,9 млн.).

По оценке аналитиков холдинга, на протяжении уже нескольких лет пятерку лидеров производителей мобильных терминалов традиционно составляют компании: Nokia (51%), Samsung (25%), Sony Ericsson (14%), LG (6%) и Motorola (2%). При этом компании Nokia и LG укрепили свои позиции по отношению к I полугодию 2008 г. (рост составил 9% и 4% соответственно) за счет удачного обновления продуктовых линеек и проведения активной маркетинговой поддержки. Доли Samsung, Sony Ericsson и Motorola сократились на 11, 2 и 1 процентных пунктов, соответственно, в сравнении с показателями I полугодия 2008 г.

По результатам продаж первого полугодия 2009 г. 26% реализованных мобильных терминалов поддерживали сети третьего поколения 3G (I полугодие 2008 г. – 17%).

Средняя себестоимость реализованных мобильных терминалов за отчетный период составила 125 долл., тогда как в первом полугодии 2008 г. она равнялась 193 долл., т.е. средняя себестоимость уменьшилась на 35,2%. Таким образом, говорится в исследовании, спрос перешел в пользу бюджетных устройств.

На фоне общего снижения объемов продаж отмечен незначительный рост рыночной доли смартфонов и коммуникаторов. Их доля составила 10,9% (200 тыс. устройств) в отчетном периоде против 10,6% в I полугодии 2008 г. В денежном выражении рынок составил 54,2 млн. долл. Средняя себестоимость реализованных конечным потребителям смартфонов и коммуникаторов составила 271 долл. (I полугодие 2008 г. – 371 долл. США).

По прогнозам аналитиков холдинга, результаты второго квартала 2009 г. «дают надежду на постепенное восстановление и увеличение продаж к концу текущего года». По их оценкам, в 2009 г. на рынке Украины будет реализовано конечным потребителям около 4 млн. мобильных терминалов на сумму 540 млн. долл. При этом доля смартфонов и коммуникаторов в структуре продаж превысит 12,5%. В количественном выражении рынок уменьшится по отношению к 2008 году на 49,4% (в 2008 г. было продано 7,9 млн. мобильных терминалов). Объемы рынка смены устройств (реплейсмент) значительно уменьшатся, а наибольшим спросом будут пользоваться недорогие бюджетные модели.

Справка УНИАН. Холдинг Unitrade Group работает на украинском рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 1994 г. В структуру холдинга входят розничные бренды Unitrade, City.com, melofon, СамоБыт, оптовая компания Udicom, компания по развитию коммерческой недвижимости и сервисная компания Service Master, холдингу принадлежит торговая марка Ixtone.