Операционная прибыль компании Samsung выросла

Операционная прибыль компании Samsung Electronics (Корея) во втором квартале т.г. выросла, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, на 5% (по сравнению с предыдущим кварталом – на 436%) и составила 1,98 млрд. долл.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по итогам отчетного периода консолидированная выручка компании составила около 25,6 млрд. долл., что на 11,7 % выше результатов 2-го квартала 2008 года.

Компания Samsung также объявила о решении перейти на международные стандарты финансовой отчетности с первого квартала 2010 года.

По мнению вице-президента и главы группы по связям с инвесторами компании Samsung Electronics Роберта ЙИА, Samsung «достиг выдающихся результатов» во втором квартале благодаря сильным позициям бизнеса потребительской электроники и хорошим показателям на рынке компонентов, где ситуация все еще остается сложной.

Несмотря на затянувшуюся неопределенность на мировом рынке, компании удалось достичь значительного роста выручки и прибыли в этих обоих основных бизнес направлениях (Device Solutions и Digital Media & Communications). На восстановление бизнес-показателей положительно повлияли возобновившийся спрос на потребительскую электронику премиум-класса и улучшение ценовой ситуации в сегментах полупроводников и LCD-панелей".

Так, выручка полупроводникового подразделения Samsung выросла на 7,2 % (в сравнении со II кварталом прошлого года), а подразделения LCD – на 6,1%.

В третьем квартале Samsung прогнозирует сохранение высокого спроса на LCD-панели, что традиционно для данного периода. В то же время, падение спроса в четвертом квартале может спровоцировать снижение цен.

Также, по данным компании, на 27,4% во втором квартале 2009 года выросла выручка телекоммуникационного подразделения Samsung по производству мобильных телефонов. Продажи мобильных телефонов Samsung увеличились на 14% по сравнению с предыдущим кварталом (в количественном выражении), и составили 52,3 млн. штук за три месяца. Средняя продажная цена на телефоны Samsung выросла на 2%, что стало результатом роста спроса на телефоны премиум-класса, в первую очередь модели с сенсорными экранами.

По оценкам Samsung, в третьем квартале рынок мобильных телефонов вырастет на 5%, чему, помимо прочего, поспособствует расширение 3G-сервисов в Китае. Компания намерена и далее наращивать свою рыночную долю, расширяя модельный ряд и плотно сотрудничая с сотовыми операторами. По прогнозам Samsung, компания превысит свою годовую цель и поставит более 200 млн. телефонов.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиа-оборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2008 году составили 96 млрд. долл.