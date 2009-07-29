«Кребо» намерено оспорить информацию о завладении имуществом в Борисполе

ЗАО "Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует в судебном порядке оспорить распространенную Службой безопасности Украины информацию о незаконном завладении компанией имуществом в Государственном международном аэропорту «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам пресс-секретаря предприятия Петра ПАСЕЧНИКА, ЗАО СП «Кребо» подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации от вреда, нанесенного распространением неправдивой информации на официальном вэб-сайте СБУ.

«Кроме того, «Кребо» также намерена требовать от СБУ возмещения ущерба, причиненного ее собственности в ходе обысков офисов ЗАО в Кременчуге и Борисполе»,-заявил П.ПАСЕЧНИК.

Председатель правления ЗАО СП "Кребо" Петр СТОЛЯР считает, что силовой захват компании сотрудниками СБУ 22 июля т.г. и возбуждение указанной структурой уголовного дела № 05-1464 является частью заранее продуманного плана по захвату «Кребо», который претворяется в жизнь с начала 2009 г. В качестве составных частей этого плана уже было использовано безосновательное обвинение «Кребо» в завышенных ценах на авиатопливо и аэропортовые услуги в аэропорту «Борисполь», дискредитация руководителей компании, десятки проверок деятельности «Кребо» всеми возможными службами, которые проводились с начала 2009 года, сказал П.СТОЛЯР.

Как сообщалось, 22 июля т.г. сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области, выполняя решение Бориспольского районного суда, одновременно провели обыски в двух офисах предприятия в Кременчуге и Борисполе. В результате была парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной службы в аэропорту.

Позже было заявлено, что сотрудники СБУ разоблачили факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь", что создает угрозу невозможности снабжения авиационным топливом в аэропорту, а также предпосылки для невозможности заправки самолетов во время чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве отметили, что посредством заключения незаконных соглашений купли-продажи коммерческой структурой "Кребо" и подконтрольных ей предприятий аэропорт "Борисполь" потерял право собственности на 26 объектов имущественного комплекса склада централизованной заправки самолетов (ЦЗС). Среди них, в частности, административно-производственный и бытовой корпус, трансформаторная подстанция, площадки для стоянки топливно-заправочной техники и автомобилей, автомобильные дороги, резервуарный парк и пункт приема авиатоплива, насосная станция и внутрискладские технологические трубопроводы, системы узлов, газоснабжение и сети электроснабжения склада ЦЗС и т.п.

Справка УНИАН. Совместное предприятие "Кребо" занимается поставками авиатоплива. 11% СП "Кребо" владеет "Укртанафта", 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.