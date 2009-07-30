Некоторые электрички не будут следовать через "Киев-Петровка"

Некоторые пригородные поезда формирования Юго-Западной железной дороги не будут следовать до станции "Киев-Петровка" 30, 31 июля и 4,6,7,8 августа 2009 года с 8.50 до 15.15.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, электрички будут курсировать измененным маршрутом через станцию "Киев-Пасажирский", поскольку железнодорожники будут выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Петровка-Огородная.

Через станцию "Киев-Пассажирский" вместо Петровки будут следовать электропоезда №6562 Тетерев- Борщаговка-тех.; №6592 Борщаговка-тех.-Нежин; №6583 Гребенка– Борщаговка-тех.

Юго-западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании движения электричек.